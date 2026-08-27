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Enrique Larreta y el campo argentino

Ago 27, 2026 #Museo, #Museo Larreta
Enrique Larreta y el campo argentino

El Museo Larreta (Juramento 2291) invita a visitar la muestra “En la pampa. Enrique Larreta y el campo argentino”. La primera visita se realizará este sábado 29 de agosto a las 16 horas estará a cargo de Patricia Nobilia. La segunda, se realizará el miércoles 09 de septiembre a las 15 horas y contará con la participación de Patricia Nobilia y Ricardo Valerga. Serán oportunidades para conocer las obras desde la mirada de quienes trabajaron en la investigación y selección de la exposición, y para acercarse a algunos de los documentos y piezas que forman parte del recorrido. La actividad es gratuita, incluida en la entrada al museo, y el ingreso por orden de llegada (Sin reserva previa).

Sobre la Muestra

A través de una selección de obras, documentos y materiales, la muestra propone acercarse a conocer qué lugar ocupó el campo argentino en el universo creativo de Enrique Larreta. La exposición reúne manuscritos, pinturas, dibujos, fotografías e ilustraciones vinculadas con algunas de sus obras más significativas, entre ellas Zogoibi, novela publicada en 1926 y de cuya primera edición se cumple este año el centenario. El recorrido también permite establecer vínculos entre la literatura de Larreta, su producción artística, la estancia Acelain y otras expresiones de la cultura argentina de las primeras décadas del siglo XX.

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