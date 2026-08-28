El domingo 30 de agosto de 2026 a las 20 horas se presentará Amelita Baltar en el Auditorio Belgrano. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Las entradas se retiran desde 2 horas antes en Virrey Loreto 2348.

El encuentro entre Amelita Baltar y el grupo de tango contemporáneo Tanghetto, liderado por Max Masri, reúne a dos espíritus innovadores. El espectáculo recorre los clásicos de Piazzolla que Baltar convirtió en parte de su repertorio “Balada para un loco”, “Los pájaros perdidos”, junto con temas surgidos de su trabajo con Masri y composiciones originales de la banda. La música estará acompañada por una puesta visual desarrollada especialmente para la ocasión.

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