Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Conciertos gratis Música

Amelita Baltar en el Auditorio Belgrano

Ago 28, 2026 #Amelita Baltar, #Auditorio Belgrano, #Concierto, #Entrada Gratuita
Amelita Baltar en el Auditorio Belgrano

El domingo 30 de agosto de 2026 a las 20 horas se presentará Amelita Baltar en el Auditorio Belgrano. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Las entradas se retiran desde 2 horas antes en Virrey Loreto 2348.

El encuentro entre Amelita Baltar y el grupo de tango contemporáneo Tanghetto, liderado por Max Masri, reúne a dos espíritus innovadores. El espectáculo recorre los clásicos de Piazzolla que Baltar convirtió en parte de su repertorio “Balada para un loco”, “Los pájaros perdidos”, junto con temas surgidos de su trabajo con Masri y composiciones originales de la banda. La música estará acompañada por una puesta visual desarrollada especialmente para la ocasión.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Amelita Baltar en el Auditorio Belgrano

Entrada relacionada

Enrique Larreta y el campo argentino

Falleció una mujer en Cabildo al 400

Desalojaron un edificio en Núñez

Te has perdido

Archivo Conciertos gratis Música

Amelita Baltar en el Auditorio Belgrano

28 agosto, 2026 admin
Actividades Archivo Arte Museos

Enrique Larreta y el campo argentino

27 agosto, 2026 admin
Clasificados Profesionales

Profesionales en Belgrano y alrededores

26 agosto, 2026 admin
Accidente Archivo Av. Cabildo Colectivos

Falleció una mujer en Cabildo al 400

25 agosto, 2026 admin