Alrededor de las 00:00 AM de este viernes 28 de agosto de 2026, se produjo un choque en la Avenida Balbín al 2700, entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte, en el barrio de Coghlan. Un auto intentó realizar un sobrepaso invadiendo el carril contrario. Al realizar esta maniobra impactó contra otro vehículo y después chocó contra un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario. Este último era un vehículo de aplicación que llevaba a una pasajera.
Se registraron tres heridos. La conductora del Volkswagen sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la pelvis. La pasajera de 32 años, sufrió politraumatismos. El conductor del auto que realizó la maniobra que desencadenó el choque, también resultó herido. Los tres, fueron trasladados al Hospital Pirovano. El tránsito estuvo cortado mientras la policía realizaba las pericias científicas.
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