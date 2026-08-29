Por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, en el año 1900, se estableció el 29 de agosto como el “Día del Árbol” en la República Argentina con el objetivo de concientizar a la gente sobre la necesidad de plantar árboles y proteger las superficies arboladas. Entre otros tantos beneficios, los árboles producen oxígeno, purifican el aire, son útiles para moderar los efectos de las lluvias extremas, regulan el clima de su entorno, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo y regeneran sus nutrientes.

Ejemplares de especies variadas

En Buenos Aires hay ejemplares de especies variadas. Las que son aptas para la ciudad son: Arce tridente, Fresno dorado, Crespón, y Fotinia. También: Ciruelo de flor, Viscote, Pata de Buey, Anacahuita, Fresno americano, Ligustro disciplinado, Jacarandá. Además: Liquidambar, Tulipanero, Cedro misionero, Arce dorado, Lapacho rosado, Plátano, Tilo, Ibira-pitá, Tipa, Falso castaño, Pezuña de vaca disciplinada, Castaño, Catalpa, Almez, Árbol de Judas, Ceibo de Jujuy, Parasol de la china, Árbol de oro, Palito dulce, Nogal criollo, Algarrobo blanco, Plátano Americano, el Roble de Eslavonia Lapachillo, y Lapacho amarillo.

La poda del arbolado urbano se realiza para generar y mantener una estructura sólida, orientando la arquitectura de la copa del árbol según el sitio en el que se encuentre plantado. Además, la poda se hace con el objetivo de prevenir la caída de ramas, corregir tempranamente defectos y evitar que el árbol mantenga estructuras que en el futuro deberán eliminarse. Se concentran en la época invernal, pero pueden realizarse durante todo el año, siempre dependiendo de la especie.

Otro de los motivos por los que se podan los árboles se vincula con la eliminación de interferencias que puedan ocurrir con luminarias, señalética vial y cámaras de seguridad, así como también con frentes de viviendas, balcones y terrazas. Con el propósito de coordinar, ordenar y sistematizar el mantenimiento del arbolado en vereda, el Gobierno Porteño implementó a comienzos del año 2018 el “Plan Estratégico de Poda”. Consiste en realizar trabajos de poda en aquellos sectores de la ciudad donde las tareas de relevamiento de los inspectores les asigne prioridad.

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