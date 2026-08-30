Este domingo 23 de agosto de 2026 a las 15.30 horas se proyectará Con las mejores intenciones en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película de Suecia de 1992, dirigida por Bille August. Sinopsis: En 1909, el pobre estudiante de teología Henrik se enamora de Anna, la hija de una familia rica en Uppsala. Después de casarse, Henrik se convierte en sacerdote en el norte de Suecia. La citadina Anna odia vivir lejos de la zona urbana.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine nórdico

El Museo Sarmiento durante el mes de agosto presenta el “Ciclo de cine nórdico”. El cine nórdico tiene una larga tradición que se remonta a los comienzos del siglo XX. En aquella primera década, y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, la industria cinematográfica danesa tuvo una posición dominante en el mercado europeo, sobre todo debido a la prolífica producción de la Nordisk Films. El cine de la región se caracteriza por la profundidad psicológica de los guiones y su descarnada honestidad, con una gran influencia del lenguaje teatral, en especial a partir de la obra del director sueco Ingmar Bergman con películas como Persona, El séptimo sello, Gritos y susurros y Escenas de la vida conyugal. En este ciclo disfrutaremos de films con origen en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, de directores renombrados y con interpretaciones de primerísimo nivel.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Con las mejores intenciones en el Sarmiento”