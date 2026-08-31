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Un taxi se incrustó con un árbol

Ago 31, 2026 #Av. Del Libertador, #Choque, #Tránsito
Un taxi se incrustó con un árbol

El domingo 30 de agosto de 2026, por la madrugada, un taxi se incrustó con un árbol en Avenida Del Libertador a la altura de la intersección con la calle Mendoza, de la mano opuesta a como va el tránsito. El conductor, un hombre de 50 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Pirovano con politraumatismos. En el operativo participaron agentes de la Policía de la Ciudad, integrantes del SAME y dotaciones de bomberos. Se desconocen las razones del impacto, y son motivo de investigación. El área estuvo parcialmente restringida, generando algunas demoras en el tránsito, mientras se realizaban las tareas de remoción del vehículo y la asistencia del herido.

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