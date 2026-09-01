La Ley N° 5.601, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires instituye el 1 de septiembre como el Día de las Comunas y la primera semana de septiembre como la “Semana de las Comunas”. El objetivo es realizar una amplia campaña de difusión con el fin de divulgar las actividades y las funciones de las Comunas, así como los mecanismos e instancias de participación comunal.
La Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 15 Comunas que se rigen bajo la Ley 1.777 sancionada en 2005. Se trata de unidades descentralizadas de gestión política y administrativa que, en algunos casos, abarcan a más de un barrio porteño. Las Comunas tienen competencias exclusivas y concurrentes con el Gobierno de la Ciudad. Entre las primeras, se encuentran el mantenimiento de las vías secundarias y los espacios verdes, la administración de su patrimonio, la iniciativa legislativa y la elaboración de su presupuesto y programa de Gobierno. Cada una tiene un órgano de Gobierno compuesto por la Junta Comunal y su Presidente.
Los 7 miembros que componen a la Junta son elegidos por los vecinos en las elecciones y se mantienen en sus cargos por cuatro años. El Presidente de la Junta es aquel que obtiene la mayor cantidad de votos en los comicios. Además, cada Comuna cuenta con un Consejo Consultivo integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna. Este Consejo asesora a la Junta Comunal y también puede, entre otras cuestiones, canalizar las demandas, presentar propuestas y definir las prioridades.
12 y 13
En Mi Belgrano difundimos información sobre las Comunas 12 y 13. La comuna 12 está conformada por los barrios de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón y Coghlan. Su sede está ubicada en Holmberg 2548. Las comuna 13 está integrada por los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez. Su sede está ubicada en Av. Cabildo 3067.
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