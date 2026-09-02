En un día del mes de agosto, fue detenido un delincuente que contaba con 18 antecedentes registrados durante 2025 y 2026 por una amplia variedad de delitos: robos, robo y hurto agravados por escalamiento, hurtos, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, portación de armas no convencionales y violencia familiar.

Todo comenzó cuando el hombre intentó forzar la puerta de un comercio sobre la calle Superí al 1400. Al no lograrlo, repitió la misma maniobra en dos viviendas contiguas antes de alejarse del lugar. Alertados por el 911, la policía localizó al individuo a unos 200 metros, sobre la Avenida Elcano. Al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida e ingresó a una panadería cercana, en un intento por confundirse con los clientes y cortar la persecución. Segundos después, los uniformados ingresaron al lugar y lo rodearon. Pese a que opuso resistencia, los efectivos lograron reducirlo y esposarlo en el interior del comercio.

Opinión de los vecinos

“¿Cuándo cambiarán las leyes para que se terminen con la puerta giratoria?”.

“¿18 antecedentes y sigue libre?”.

“Con todos esos antecedentes y está libre queriendo seguir sumando más todavía”.

“La otra tarde robaron la manija de bronce de la entrada de mi edificio sobre Av Luis María Campos y Zabala. Roban por todos lados”.

“Necesitamos más presencial policial en las calles, para disuadir a los delincuentes de cometer delitos”.

“Se roban los porteros eléctricos, los felpudos y todo lo que esté a su alcance”.

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