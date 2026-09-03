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Obras en el Hospital Pirovano

Sep 3, 2026 #Hospital, #Hospital Pirovano, #Pirovano, #Salud
Obras en el Hospital Pirovano

En un día de la segunda quincena de agosto, Fernán Quirós (Ministro de Salud Porteño) visitó las obras en el Hospital Pirovano.

Este proyecto unificará en un solo sector los 9 quirófanos de alta complejidad que hoy se encuentran distribuidos en diferentes pabellones. Pero no se trata solo de una reubicación: es un salto de calidad en la atención quirúrgica que se brinda.

El Nuevo Centro Quirúrgico

Contará con:

  • 9 quirófanos de última generación.
  • Sala de recuperación post-quirúrgica con 8 camas monitoreadas.
  • Sectores técnicos especializados (anatomía patológica, farmacia, lavado de instrumental)
  • Área de recepción y espera para pacientes y familiares.
  • Sala de informes para mantener a las familias al tanto.

Cada avance de esta obra es un paso más hacia el hospital que nuestra comunidad merece. Un hospital a la altura de los desafíos de hoy, preparado para trabajar con la máxima calidad y calidez.

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