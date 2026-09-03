En un día de la segunda quincena de agosto, Fernán Quirós (Ministro de Salud Porteño) visitó las obras en el Hospital Pirovano.

Este proyecto unificará en un solo sector los 9 quirófanos de alta complejidad que hoy se encuentran distribuidos en diferentes pabellones. Pero no se trata solo de una reubicación: es un salto de calidad en la atención quirúrgica que se brinda.

El Nuevo Centro Quirúrgico

Contará con:

9 quirófanos de última generación.

Sala de recuperación post-quirúrgica con 8 camas monitoreadas.

Sectores técnicos especializados (anatomía patológica, farmacia, lavado de instrumental)

Área de recepción y espera para pacientes y familiares.

Sala de informes para mantener a las familias al tanto.

Cada avance de esta obra es un paso más hacia el hospital que nuestra comunidad merece. Un hospital a la altura de los desafíos de hoy, preparado para trabajar con la máxima calidad y calidez.

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