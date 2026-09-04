Recorrido guiado por el Jardín Andaluz

El sábado 5 de septiembre de 2026, a las 15 horas, se realizará un recorrido guiado guiado por el Jardín Andaluz del Museo Larreta (Juramento 2291). La actividad estará a cargo de Valeria Descalzi. Está incluida en la entrada al museo y no requiere inscripción previa. Con la llegada del mes de septiembre y a pocos días de la primavera, se presenta la oportunidad para descubrir la historia, la arquitectura y los secretos de uno de los jardines patrimoniales más singulares de Belgrano.

Sus senderos, fuentes, esculturas, aromas y especies vegetales, se combinan en un espacio diseñado por Enrique Larreta como parte fundamental de su casa. Inspirado en los grandes jardines hispano-moriscos, el jardín propone un recorrido en el que arquitectura, naturaleza y patrimonio.

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