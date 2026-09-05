Este sábado 05 de septiembre de 2026, los vecinos podrán disfrutar de Música en los Museos, con dos propuestas, una en el Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) y otra en el Larreta (Juramento 2291).

Ciclo de música en el Museo Saavedra

Sala de Ensayo es un ciclo de conciertos en articulación con Conservatorios y Escuelas de Música, que propone al museo como un espacio activo de producción cultural y formación, donde la música se presenta no solo como resultado, sino también como proceso. El ciclo retoma la experiencia de El Saavedra le pone música al barrio, una propuesta que durante tres años acercó al museo a músicos de diversas trayectorias. A partir de esta experiencia surge Sala de Ensayo es un ciclo pensado para niños y adolescentes que se encuentran realizando su formación musical en Conservatorios, Escuelas de Música oficiales y orquestas formativas.

El objetivo es ofrecerles la posibilidad de dar sus primeros pasos en escena por fuera del ámbito escolar, conocer las condiciones de una presentación en vivo y experimentar el encuentro con nuevos públicos. En esta primera entrega, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola se presentará este sábado 5 de septiembre a las 16 horas en la sala Moores del Museo Saavedra. Es una actividad incluida en la entrada al museo.

Ciclo de música: El Jardín Suena

Los sábados de septiembre a noviembre, a las 17 horas, el Museo Larreta presenta el Ciclo de Música “El Jardín Suena”. En el jardín andaluz, los vecinos podrán disfrutar de artistas y propuestas musicales en un entorno único. La actividad está incluida en la entrada al museo. El ingreso es por orden de llegada, sin reserva previa.

El ciclo comienza este sábado 5 de septiembre con Sami Abadi, quien se presenta como solista de violín y looping. Su propuesta incorpora el Tenori-On, un instrumento electrónico de interfaz lumínica, y técnicas instrumentales extendidas. Sus conciertos integran sonoridades orquestales, ambient y nuevas músicas, en una experiencia de carácter experimental y envolvente.

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