Este domingo 06 de septiembre de 2026 a las 14 y 16:30 horas se proyectará El audaz en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1961, dirigida por Robert Rossen. Sinopsis: Eddie Felson (Paul Newman) es un joven arrogante que frecuenta con éxito las salas de billar. Decidido a ser proclamado el mejor, busca a Fats (Jackie Gleason), un legendario campeón de billar de Minnesota. Cuando, por fin, consigue enfrentarse con él, su falta de seguridad le hace fracasar. El amor de Sarah (Piper Laurie), una solitaria mujer, podría ayudarlo a abandonar esa clase de vida, pero Eddie no descansará hasta vencer al campeón sin importarle el precio que tenga que pagar por ello.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine “La leyenda del King Cool. Recordando a Paul Newman”

Por su enorme carisma, que desbordaba la pantalla, se ganó el apodo de “King Cool”. Su nombre era Paul Leonard Newman; nacido en Shaker Heights, Ohio, el 26 de enero de 1925. Fue, además de actor de primer nivel, director y productor cinematográfico. Ganó el premio Oscar de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y el Globo de Oro de la Hollywood Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood).

Entre sus principales películas podemos mencionar La gata sobre el tejado de zinc caliente, El largo y cálido verano (donde trabajó por primera vez en cine junto a Joanne Woodward, su esposa durante cincuenta años), Harper, Dos hombres y un destino, El veredicto, El color del dinero y las cuatro películas que componen este ciclo: El audaz, Dulce pájaro de juventud, La leyenda del indomable y El golpe. Falleció el 26 de septiembre de 2008.

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