Durante el mes de agosto se produjeron varios choques en la zona.

12/08: Poco después de las 5 AM, en Sucre al 2500, un Fiat Cronos impactó contra un Chevrolet Tracker, un Toyota Corolla y un Ford Fiesta (ninguno de los tres vehículos tenía ocupantes al momento del choque). El conductor del Cronos llegó hasta la esquina de Sucre y Amenábar, se detuvo ante el semáforo pero cuando la luz cambió a verde, siguió en dirección a la Avenida Crámer donde dobló a la derecha.

23/08: Chocaron un auto y una moto en Av. Cabildo y Crisólogo Larralde.

28/08: En la Avenida Balbín al 2700 entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte, alrededor de las 00:00 AM, un auto intentó realizar un sobrepaso invadiendo el carril contrario. Al realizar esta maniobra impactó contra otro vehículo y después chocó contra un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario. Este último era un vehículo de aplicación que llevaba a una pasajera. La conductora del Volkswagen sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la pelvis. La pasajera de 32 años, sufrió politraumatismos. El conductor del auto que realizó la maniobra que desencadenó el choque, también resultó herido. Los tres, fueron trasladados al Hospital Pirovano.

28/08: Chocaron dos autos en Av. García del Río y Amenábar (Saavedra). Uno de los autos reventó la cubierta.

30/08: Por la madrugada, un taxi se incrustó con un árbol en la Avenida Del Libertador a la altura de la intersección con la calle Mendoza, de la mano opuesta a como va el tránsito. El conductor era un hombre de 50 años que tuvo que ser trasladado en una ambulancia al Hospital Pirovano por politraumatismos.

30/08: Quesada al 5200 (Villa Urquiza). Una conductora perdió el control de su auto y chocó con 3 vehículos.

Opinión de los vecinos

“Hay que hacer más controles de alcoholemía por la madrugada, en el horario que algunos vuelven de los boliches”.

“Muchas veces parece algo inofensivo, pero unos segundos de distracción pueden terminar en un accidente. Por favor, seamos responsables y evitemos mirar o utilizar el teléfono mientras estamos al volante”.

“Algunos motociclistas son muy irresponsables. Pasan por cualquier lado y no tienen respeto por nada. Así ponen en riesgo sus propias vidas y las de los demás”.

“Siempre hay autos involucrados en incidentes viales. ¡Usen más las bicicletas!”.

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