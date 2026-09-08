Este martes 08 de septiembre de 2026, por la tarde, cayó un obrero en Céspedes al 2500. El hecho se produjo en una obra en construcción. En el piso 10 se encontraba un obrero realizando tareas de mantenimiento y cayó aproximadamente unos 5 metros de altura. La guardia de los bomberos y personal del SAME, trabajaron conjuntamente para poderlo descenderlo. El operario fue trasladado al Hospital Pirovano (No informaron su estado de salud). Agradecemos a la vecina que nos envió la foto que acompaña esta nota.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cayó un obrero en Céspedes al 2500”
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