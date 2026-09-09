Con el propósito de asegurar el correcto estado del sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) continua con su Programa de Inspección de Ríos Subterráneos. Este jueves 10 de septiembre, por la noche, se realizará una inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto, para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que se encuentre en correcto estado para su funcionamiento.
Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Villa Adelina, Saavedra, Devoto, Tres de Febrero y Morón, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del norte y oeste del AMBA. Los operativos se realizan semanalmente, de manera programada y en horario nocturno para minimizar el impacto en las zonas abastecidas por las Estaciones Elevadoras involucradas.
Los ríos subterráneos son “megacañerías” de hasta 5 metros de diámetro, construidos entre los años 1950 y 2000, interconectados a 35 metros de profundidad. Al respecto, Juan Pablo Gioia, Jefe del Departamento de Operación de Equipos de la Dirección de Ingeniería, explicó: “Tenemos 88 km de ríos subterráneos que transportan el agua potabilizada en las Plantas. Luego, las Estaciones Elevadoras la impulsan a cañerías de menor tamaño para que llegue a los usuarios. Por lo tanto, estas inspecciones son importantes para anticiparnos a cualquier problema y garantizar la calidad del servicio”.
El Operativo
El objetivo de este operativo, es ver el estado en que están los conductos de los ríos subterráneos por medio de un vehículo de operación remota (mini submarinos ROV), un equipo no tripulado y controlado desde la superficie. Con el apoyo de buzos, que asisten en la inserción de los equipos, se inspeccionan los conductos para evaluar su estado estructural. En estas videoinspecciones se genera material fílmico que permite elaborar informes y diagnósticos sobre el estado de los ríos subterráneos, asegurando el buen funcionamiento de la red de distribución.
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