El viernes 11 de septiembre de 2026 a las 18.30 horas, se llevará a cabo el acto homenaje por el Día del Maestro en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Al cumplirse un nuevo año del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento, se entonará el Himno Nacional Argentino, el himno a Sarmiento, Diego F. Barros (Director de Museo) dirigirá unas palabras al público, y luego se presentará la Orquesta de cámara del Congreso de la Nación.

Sobre la orquesta

En 1990 crearon la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Actualmente es la única orquesta de cámara profesional, estable y oficial con sede en la Ciudad de Buenos Aires. En 2013, a través de un concurso público, abierto y nacional de antecedentes y oposición, Sebastiano De Filippi fue designado como su director musical. Durante su gestión, el conjunto se presentó en las salas mayores del Teatro Colón, del Palacio Libertad y de la Usina del Arte.

En 2016, tanto la Orquesta como su director musical fueron galardonados con el Premio Estímulo por parte de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Por su temporada 2018, la Asociación premió al organismo como mejor orquesta de cámara argentina, galardón que volvió a recibir por las temporadas 2020 y 2022. En 2019 fue nombrada Embajada de Paz por Mil Milenios de Paz (UNESCO).

Programa

Benjamin Britten: Sinfonía simple.

Henri Casadeus: Concierto en Do menor para viola y orquesta.

Ottorino Respighi: Antiguas danzas y arias.

Director invitado: Sergio Catelani. Solista: Damián Rojas (viola). La entrada es gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Se repartirán números desde dos horas antes del espectáculo.

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