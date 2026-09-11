Este fin de semana estará BA Market en Villa Pueyrredón. El sábado y domingo de 10 a 18 horas, la feria de productos saludables y típicos estará ubicada en la Plaza Martín Rodríguez que está ubicada en Habana y Helguera. La Feria contará con 45 puestos con alimentos preparados para consumir en el momento, bajo la modalidad “take away”, además de productos saludables diversos como aceites, cereales, especias, frutos secos, verduras, bebidas sin alcohol, hongos, infusiones, legumbres, lácteos, panificados, mermeladas, plantas aromáticas y comidas típicas de la Argentina. En todos los puestos se podrá pagar en efectivo y con Mercado Pago, y en algunos también con tarjetas de débito. La entrada es libre y gratuita. La feria se suspende en caso de lluvia.

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