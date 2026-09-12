Este Domingo 13 de Septiembre de 2026 a las 15 horas se realizará un Taller Literario en el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309). La actividad está incluida en la entrada al museo. Después de recorrer la muestra LA FORMA DE LAS PALABRAS, los participante jugarán con el lenguaje, explorarán distintas formas de escribir e inventarán una palabra y una familia tipográfica.
Inspirados por el recorrido y los materiales de la muestra, cada participante aportará su parte en una creación colectiva. Al finalizar, esta nueva palabra y su definición pasará a formar parte del museo como una intervención realizada por quienes participaron del taller.
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