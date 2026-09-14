El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la licitación para construir y concesionar nuevas playas de estacionamiento subterráneo a la empresa “Estacionamientos Subterráneos Consorcio de Cooperación”. La misma podrá explotar comercialmente los estacionamientos durante veinte años, por un canon mensual de alrededor de 835 millones de pesos.

Serán cuatro playas, dos estarán ubicadas en la Comuna 13: una en el Parque de la Innovación en Núñez y la otra debajo de la Plaza Noruega en Belgrano. Las otras dos estarán, una en el Parque España en Barracas y la otra en un espacio del barrio de Parque Patricios ubicado en la calle Lavardén, entre Los Patos y Pedro Chutro. En principio habían incluido una quinta playa de estacionamiento debajo de la Plaza Armenia en Palermo, pero finalmente fue excluida de la licitación.

Desalentar el ingreso de autos y fomentar el uso de transporte público

El objetivo es desalentar el ingreso de autos al área central y fomentar el uso de transporte público. La construcción de los estacionamientos duraría dos años, aunque la licitación no aclara si los espacios públicos afectados podrán permanecer abiertos durante el desarrollo de las obras en cuestión. La capacidad estimada para los nuevos estacionamientos será de 1500 vehículos.

La propuesta contempla la incorporación de sectores gastronómicos, espacios de entretenimiento y áreas verdes renovadas. Además, se prevé la integración a la red Blinkay de estacionamiento medido y la posibilidad de ofrecer beneficios tarifarios para quienes combinen el estacionamiento residencial con sistemas de transporte público como el Pase Subte o tarjetas de movilidad.

En la Legislatura Porteña, la oposición presentó un pedido de informes haciendo foco en consultar por qué las locaciones elegidas tendrían precisamente un efecto “disuasorio” para el tránsito. El pedido también reclama información sobre los aspectos contractuales de la licitación y el manejo de las playas por parte de privados, el régimen tarifario a aplicar y si se realizaron estudios de impacto ambiental en los barrios elegidos.

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