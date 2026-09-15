Resumimos a continuación, algunos datos brindados en el Plan de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2024-2027. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y cada día se producen 7,9 millones de viajes. Durante 2023, cerca del 46% de esos viajes se realizaron en transporte público, el 25% se hicieron en vehículos particulares y cerca del 4% en motocicletas y bicicletas, respectivamente. Los viajes a pie representan un 17% del total. Las principales víctimas mortales en incidentes viales suelen ser peatones y motociclistas. No obstante, si se observa a las contrapartes involucradas en los siniestros mortales, los vehículos que más participaron fueron los automóviles particulares, seguidos por el transporte de cargas y de pasajeros.

Los vehículos pesados conducidos por conductores profesionales participaron en el 44% de los siniestros mortales por lo que resulta clave planificar acciones específicas para estos grupos de usuarios. El 34% de los siniestros mortales con peatones en la ciudad se producen con transporte público como contraparte.

Factores de riesgo

La velocidad excesiva es el principal factor de riesgo para la generación de siniestros viales, así como para su gravedad. En la ciudad, el índice de gravedad de los siniestros viales aumenta en aquellos horarios donde se registran mayor cantidad de excesos de velocidad, lo cual sugiere una íntima relación entre ambos factores. Los colectivos y los camiones, son los que menos respetan su límite de velocidad máxima.

De acuerdo a un estudio realizados por Johns Hopkins University, un 3,4% de los conductores que circulan por la ciudad de Buenos Aires lo hacen bajo los efectos del alcohol. No obstante, solo un 1% presenta niveles de alcohol en sangre por encima del 0,5 g/l. Si bien la prevalencia en conductores es baja, se detecta presencia de alcohol en al menos dos de cada diez incidentes viales mortales ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, la mayor parte de los incidentes mortales con presencia de alcohol ocurre de jueves a domingo entre las 4 y las 8 de la mañana.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Plan de Seguridad Vial”