Muchos porteños disfrutan yendo al Teatro en Buenos Aires. Les recomendamos aquí, algunas opciones.

Dribbling

Se presenta en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660) con funciones los miércoles a las 20.15 horas. Las entradas están a la venta por www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Carlos Portaluppi y Franco Masini protagonizan la obra escrita y dirigida por Ignasi Vidal con una estrella del fútbol. Una denuncia que lo cambia todo. Una batalla donde la verdad vale millones. Cuando una acusación por violación sacude la carrera de Javi Almeida, uno de los futbolistas más importantes de Europa, comienza un juego mucho más peligroso que cualquiera disputado dentro de un estadio.

Qué gran invento es el amor

Se presenta en Dumont 4040, los jueves de septiembre y octubre a las 20 horas. Una obra escrita por Andrés Caminos, Gadiel Sztryk (Sutottos) y Alexandra Kohan. Con Alexandra Kohan, la actuación de James Cowan y en piano y dirección musical Pablo Viotti. Música y neurosis es un elogio del amor hecho desde las canciones, el psicoanálisis y el humor. Se trata de pensar el amor, pero no desde las definiciones que pretenden dictar qué es y qué no es, sino desde las distintas maneras en las que el amor se dice. La ficción, las canciones, el humor y el psicoanálisis sostienen la ambigüedad de las experiencias amorosas y no encierran el amor en definiciones. Un recorrido por esas canciones del rock nacional que narran la experiencia amorosa en su singularidad. Hablamos del amor, no para saber qué es, sino para mantenerlo insabido, para inventarlo de nuevo.

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