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Proyecciones de población

Sep 16, 2026 #buenos aires, #Población
Proyecciones de población

Las proyecciones de población difundidas por el Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) estiman que la Ciudad de Buenos Aires tendrá 160.000 habitantes menos en el año 2035. Perdería, en promedio, entre 10.000 y 15.000 habitantes por año.

En 2022 había 148.829 niños entre 0 y 4 años, este número caería a 119.919 en el 2035. En tanto había 105.320 mayores de 85 años y este número se incrementaría a 126.349. Con menos nacimientos y una población añosa que crece, esto muestra un proceso de envejecimiento demográfico. A la vez, el informe refleja que la brecha de género es estable en la esperanza de vida, siempre favorable a las mujeres.

En cuanto a la composición por sexo, en 2022 había 1.680.354 de mujeres sobre un total poblacional de 3.121.189 (53,8%). Hacia 2035 se estima que seguirían siendo mayoría, representando 1.576.723 sobre 2.961.850 habitantes (53,2%).

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