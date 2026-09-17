Con entrada libre y gratuita, este sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 11 a 19 horas se realizará la Eco Feria Ofelia en Colegiales. El encuentro se llevará a cabo en la Plaza Clemente, ubicada en Enrique Martínez y Concepción Arenal. Se suspende en caso de lluvia.

La Eco Feria Ofelia, es un espacio creado para visibilizar y potenciar a marcas y emprendimientos de triple impacto. Es un evento de referencia para quienes buscan proyectos comprometidos con el ambiente, las personas y la economía local. Esta edición reunirá una amplia variedad de productos sustentables en categorías como cuidado personal, indumentaria, accesorios, decoración, gastronomía y mucho más. En todos los puestos se podrá pagar con Mercado Pago, tarjetas de crédito, débito y efectivo.

La feria contará con más de 30 stands con productos navideños y “eco friendly” del rubro de belleza, indumentaria, cuidado personal y decoración. Todos están pensados y diseñados bajo las consignas de basura y plástico cero.

Sobre Ofelia Market Sustentable

Ofelia es una Empresa B Certificada que conecta emprendimientos conscientes con consumidores responsables a través de su plataforma digital (www.ofelia.com.ar). Reúne a más de 800 marcas con impacto positivo y promueve el desarrollo sostenible mediante ferias, eventos y programas que fortalecen el ecosistema emprendedor. Además, vincula proyectos con grandes empresas para potenciar la comercialización mayorista, generando redes de colaboración que multiplican el impacto.

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