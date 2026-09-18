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Llega BA Market a Colegiales

Sep 18, 2026 #Ba Market, #Colegiales
Llega BA Market a Colegiales

Este fin de semana llega BA Market a Colegiales. La feria de productos saludables y típicos estará este sábado y domingo de 10 a 18 horas en la Plaza Juan José Paso, ubicada en Moldes al 1300. La entrada es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia. La Feria contará con 45 puestos con alimentos preparados para consumir en el momento, bajo la modalidad “take away”, además de diversos productos saludables como cereales, especias, aceites, verduras, frutos secos, bebidas sin alcohol, infusiones, legumbres, hongos, lácteos, panificados, mermeladas, plantas aromáticas y comidas típicas de la Argentina. En todos los puestos se podrá pagar en efectivo y con Mercado Pago, y en algunos también con tarjetas de débito.

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