Este domingo 20 de septiembre de 2026 a las 14 y 16:30 horas se proyectará La leyenda del indomable en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1967, dirigida por Stuart Rosenberg. Sinopsis: Luke Jackson (Paul Newman), un joven rebelde e impulsivo, es condenado a dos años de prisión tras causar graves destrozos estando borracho. En la cárcel, su indomable carácter chocará de frente con las rígidas normas de la institución, así como con el de otros presos, especialmente el brutal Dragline, que era el líder de los convictos hasta su llegada. Pero Luke es un veterano de guerra que no está dispuesto a ceder, pagando un alto precio por su rebeldía.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine “La leyenda del King Cool. Recordando a Paul Newman”

Por su enorme carisma, que desbordaba la pantalla, se ganó el apodo de “King Cool”. Su nombre era Paul Leonard Newman; nacido en Shaker Heights, Ohio, el 26 de enero de 1925. Fue, además de actor de primer nivel, director y productor cinematográfico. Ganó el premio Oscar de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y el Globo de Oro de la Hollywood Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood).

Entre sus principales películas podemos mencionar La gata sobre el tejado de zinc caliente, El largo y cálido verano (donde trabajó por primera vez en cine junto a Joanne Woodward, su esposa durante cincuenta años), Harper, Dos hombres y un destino, El veredicto, El color del dinero y las cuatro películas que componen este ciclo: El audaz, Dulce pájaro de juventud, La leyenda del indomable y El golpe. Falleció el 26 de septiembre de 2008.

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