El sábado 19 de septiembre de 2026, alrededor de las 21 horas, se registró un gran apagón en Belgrano y alrededores. Además de Belgrano, vecinos de Núñez, Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra, reportaron la interrupción de la energía eléctrica. Muchos contaron que se cortó y volvió en 2 o 3 oportunidades.
Según el ENReGE, el pico de usuarios afectados de Edenor, se dio a las 21:45 horas con 519.472. La evolución en la recuperación del servicio fue rápida, ya que por ejemplo, los usuarios sin energía de Edenor eran 519.472 minutos antes de las 22, pero rápidamente esa cifra se ubicó en 24.094 y luego pasó a algo más de 2.000. Aparentemente, el desperfecto se habría producido en la subestación Santa Rita, que depende de Edenor, aunque esta compañía no precisó datos del desperfecto.
El apagón en Instagram
A nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) los vecinos nos mandaron videos y fotos mostrando las calles oscuras.
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