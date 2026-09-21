El domingo 20 de septiembre de 2026, por la madrugada, un hombre de 40 años fue baleado en Colegiales. A las 4 AM, tras un llamado al 911, Personal Policial se desplazaron hasta Moldes y Aguilar. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo, con una herida de arma de fuego en el abdomen. Estaba siendo asistida por transeúntes. Se están analizando las cámaras de seguridad para identificar al agresor que escapó a pie y determinar las circunstancias y las posibles causas del hecho.
Los acompañantes del hombre herido, contaron que estaban caminando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo y el hombre cayó al suelo herido. Al hombre lo trasladaron al Hospital Pirovano en una ambulancia del SAME y murió horas más tarde.
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