El 21 de septiembre de 2026, el barrio de Colegiales cumple 163 años. Cuenta la historia que la chacra o quinta en la que los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires pasaban sus vacaciones estivales se conocía como “Chacrita de los Colegiales”. Miguel Cané, estudiante del Colegio desde 1863, alude a ello en relatos de su libro “Juvenilia”. Por el antiguo arraigo del nombre así originado, y dado que el 21 de septiembre de cada año se celebra el día de los estudiantes se propuso esta fecha para conmemorar el aniversario del barrio de Colegiales.

Pertenece a la Comuna 13, junto a los barrios de Núñez y Belgrano, tiene una superficie de 2,3 km2. Presenta una mezcla de zona residencial con áreas comerciales muy próximas. Cuenta con calles arboladas y tranquilas fuera de las avenidas. Sus límites son: Avenida Álvarez Thomas, Avenida Forest, Avenida De los Incas, Elcano, Crámer, Virrey del Pino, Avenida Cabildo, Jorge Newbery, Crámer, Avenida Dorrego.

Recorriendo algunos lugares del barrio

El Barrio de Colegiales cumple 163 años y estos son algunos de sus lugares:

Mercado de las Pulgas: Abrió sus puertas en 1988 y funcionó durante 18 años consecutivos hasta diciembre de 2005, fecha en la que se mudó a un predio cercano. En 2011 se reinauguró en su emplazamiento original, Álvarez Thomas y Dorrego. Es un gran galpón con más de 160 puestos donde se pueden encontrar muebles, pinturas, esculturas, mármoles, bronces, cristales, piedras, joyas, platería, porcelanas, música, instrumentos, vestimentas. Se destacan las antigüedades en mobiliario, obras de arte y objetos de todas las épocas y estilos.

Plaza Mafalda: Ocupa la manzana conformada entre las calles Santos Dumont, Concepción Arenal, General Martínez y Conde. Este lugar rinde homenaje a la famosa tira cómica creada por Quino, con murales de la historieta y su protagonista.Se inauguró en el año 2005, con la presencia de Quino, se realizaron diferentes actividades: una presentación de una rayuela diseñada con imágenes de la tira de Mafalda y una muestra de fragmentos de la historieta en los bancos y murales alusivos.

Plaza Clemente: Se inauguró el 01 de julio de 2019. Está ubicada entre las calles Concepción Arenal, Dorrego, Conde y Enrique Martínez en el barrio de Colegiales. Recrea en su forma la huella del célebre personaje de historietas ilustrado por Caloi. Se ideó para que sea inclusiva y accesible. El diseño se realizó a través de un proceso participativo, en forma de gotas conectadas por caminos. Así, permite disfrutar de distintas zonas con diferentes propuestas: un observatorio de mariposas, una zona de descanso, un anfiteatro, un sendero educativo con vegetación nativa, un espacio con sistema de agua en brisa para refrescarse en verano y varios sectores con juegos inclusivos.

Más lugares

Plaza de los Colegiales: Fue diseñada con la temática “Medios de Comunicación”, ya que Colegiales es uno de los barrios que conforman el Distrito Audiovisual. Está ubicada en Tte. Benjamín Matienzo y Conesa. Entre los juegos que fueron creados exclusivamente para este espacio se destacan: El mangrullo con forma de TV, una estación de radio y un móvil de televisión. Además hay lomadas, hamacas, paneles, calesita integradora, mini rotadores y plataformas de equilibrio. Además, tiene un sector de descanso con mesas, bancos, parasoles y estacionamiento de cochecitos por donde se ingresa al patio de juegos, y un espacio de calma con juegos pasivos rodeado por especies paisajísticas sensoriales.

Parque Ferroviario Colegiales: Es un gran pulmón de tres hectáreas ubicado entre las calles Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, Av. Federico Lacroze y las vías del ferrocarril, en terrenos que durante décadas estuvieron cerrados y abandonados. La obra del Parque se llevó adelante en tres etapas. El 27 de julio de 2024 se inauguró la tercera etapa.

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