La doble fila en la ciudad

Desde el Gobierno Porteño anunciaron el final de la doble fila en la ciudad. Están llevando adelante operativos de saturación en distintos barrios con Agentes de Tránsito y el innovador sistema Voice: desde el móvil, los agentes les hablan a los conductores en infracción y les piden que liberen el carril, sin necesidad de bajarse. Si no hay respuesta, hay infracción. Desde enero de 2026, 19.258 vehículos fueron detectados en doble fila. El 90,8% corrigió con solo una advertencia.

Opinión de los vecinos

“Si pasan por Av. Del Libertador y Sucre, se llenan los bolsillos haciendo multas”.

“Vengan a Soldado de la Independencia entre Federico Lacroze y Olleros. Los conductores dejan el auto en doble fila y se van a la peluquería o a tomar un café”.

“Hay zonas donde dejan que los automovilistas hagan lo que quieran”.

“Tienen que controlar a los vivos que dejan el auto en las dársenas y se van de compras”.

“Pasen a la hora de la salida de los colegios por Superí entre Echeverría y Mendoza o por Freire y Sucre, o por Conde y Virrey del Pino, o por Juramento y Conesa.

“La culpa no es del automovilista. No hay lugar para estacionar porque siguen otorgando permisos para edificar con 20 % de cocheras y porque siguen poniendo mesas de bares en las calles”.

“¿Y si modifican las leyes para que no haya torres de 10 pisos en manzanas en las que no hay para estacionar?”.

“Además de esto deben buscar una solución por la falta de lugares para estacionar”.

“¿Hacen multas dentro del Barrio River? Los vecinos no podemos estacionar nuestros autos.

“Construyan estacionamientos”.

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