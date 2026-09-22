Desde el Gobierno Porteño anunciaron el final de la doble fila en la ciudad. Están llevando adelante operativos de saturación en distintos barrios con Agentes de Tránsito y el innovador sistema Voice: desde el móvil, los agentes les hablan a los conductores en infracción y les piden que liberen el carril, sin necesidad de bajarse. Si no hay respuesta, hay infracción. Desde enero de 2026, 19.258 vehículos fueron detectados en doble fila. El 90,8% corrigió con solo una advertencia.
Opinión de los vecinos
- “Si pasan por Av. Del Libertador y Sucre, se llenan los bolsillos haciendo multas”.
- “Vengan a Soldado de la Independencia entre Federico Lacroze y Olleros. Los conductores dejan el auto en doble fila y se van a la peluquería o a tomar un café”.
- “Hay zonas donde dejan que los automovilistas hagan lo que quieran”.
- “Tienen que controlar a los vivos que dejan el auto en las dársenas y se van de compras”.
- “Pasen a la hora de la salida de los colegios por Superí entre Echeverría y Mendoza o por Freire y Sucre, o por Conde y Virrey del Pino, o por Juramento y Conesa.
- “La culpa no es del automovilista. No hay lugar para estacionar porque siguen otorgando permisos para edificar con 20 % de cocheras y porque siguen poniendo mesas de bares en las calles”.
- “¿Y si modifican las leyes para que no haya torres de 10 pisos en manzanas en las que no hay para estacionar?”.
- “Además de esto deben buscar una solución por la falta de lugares para estacionar”.
- “¿Hacen multas dentro del Barrio River? Los vecinos no podemos estacionar nuestros autos.
- “Construyan estacionamientos”.
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