30 años de la Constitución CABA

El 01 de octubre se cumplen 30 años de la Constitución de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Ese día fue sancionada. Desde Fundación Rumbos (www.rumbos.org.ar) tuvimos el honor de participar del proceso y aportar al capítulo referido a “Personas con necesidades especiales” (denominación posteriormente reemplazada por “personas con discapacidad”). El Foro Vecinal Ciudadano nos había convocado, así como a tantos otros vecinos de la ciudad, a participar presentando alguna iniciativa. Acercamos a cada Constituyente nuestra propuesta inclusiva para con las personas con discapacidad. Antonio Brailovsky, activo referente ambientalista y de gran versatilidad en su mirada, nos escuchó y nos sumó a las deliberaciones.
El Foro Vecinal jugó un importante papel organizando e induciendo a los vecinos a una presencia participativa y propositiva. Esto quedó reflejado en el texto sancionado, con la incorporación de audiencias de 1ra y 2da vuelta. Hoy, integrantes de aquel agrupamiento, con el impulso y participación de la Diputada Bárbara Rossen, convocamos a un encuentro en la Legislatura rememorando esa gesta e invitando a tomar la posta para que los contenidos sancionados y vigentes, se implementen plenamente. Será el jueves 01 de octubre, de 15 a 17 horas en la Legislatura Porteña, Perú 160 (Salón San Martín).
Eduardo Joly (Presidente Fundación Rumbos).
Silvia Coriat (Secretaria Fundación Rumbos).
Pedido de adhesión al Manifiesto 30 AÑOS DE LA AUTONOMÍA DE CABA
Al cumplirse 30 Años de Vigencia de la Constitución CABA (CCABA) integrantes de Rumbos, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, Instituto Argentino Ferroviario y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos confeccionaron un formulario somero de consulta sobre la CCABA. En base a las respuestas recibidas enunciaron la siguiente narración ¿Cómo es percibida la CCABA 1996 en 2026? Y elaboraron el Manifiesto “A 30 Años de la Autonomía”, al que proponen adherir.
Recomendaciones para los lectores de la nota
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte a través de Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer el diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, tus reclamos y/o tus propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte al canal Mi Belgrano TV.