Ayer, 23 de septiembre de 2026, anunciaron el cierre de un colegio en Belgrano. El establecimiento privado está ubicado en 3 de Febrero al 1700. Los padres y docentes se enteraron por un E-mail que recibieron.

Comunicado

En el mensaje recibido anunciaban que luego de casi 35 años de trayectoria, St. Martin in the Fields School finalizará sus actividades al concluir el presente ciclo lectivo 2026. Explicaron que durante los últimos 6 años, el colegio ha atravesado una disminución sostenida de su matrícula, con una pérdida de más de 120 alumnos. Esta situación fue generando un desequilibrio económico progresivo que la Institución procuró afrontar priorizando el funcionamiento del Colegio y el cumplimiento de sus compromisos con docentes y personal. Indicaron que la situación actual no les permite garantizar responsablemente la continuidad del proyecto educativo.

El St. Martin in the Fields School fue fundado en 1992 por la psicopedagoga Liliana G. de Piccinini bajo una propuesta educativa bilingüe, mixta y laica. Cuenta con nivel inicial, primario y secundario, y entre los tres niveles, actualmente asisten alrededor de 350 alumnos. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, puso en marcha un esquema de acompañamiento para las familias con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los alumnos a partir de 2027. Están trabajando junto a los directivos de la institución para asistir a las familias en la búsqueda de vacantes en otros establecimientos y ordenar el proceso de transición.

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