El Lic. Franco Mastrantonio brinda Kinesiología a domicilio para adultos mayores.

Para más información lo pueden seguir en Instagram: @lic.francomastrantonio

WhatsApp: 11-2157-9761.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS los vecinos encuentran todos los rubros que están buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Kinesiología a domicilio”