Desde el viernes 25 de septiembre de 2026, hasta el lunes 28 de septiembre por la noche, una mano del Puente Labruna quedará cerrada. Es la que une la colectora de Av. Cantilo con Av. Udaondo / Av. Figueroa Alcorta /Av. Del Libertador. Este corte es necesario para poder avanzar con las obras que permitirán ampliar esa conexión vial. Se realizarán trabajos de hormigonado en las nuevas estructuras que tiene esa conexión vial en el marco de las obras de ampliación.
Como alternativa, el tránsito que circule por la colectora de Av. Cantilo debe seguir camino por esta arteria hacia el norte hasta conectar con Av. Del Libertador, en el enlace que hay debajo de Av. General Paz. Este es el desvío que también está previsto para la línea 28 de colectivos. Los trabajos no afectan el nuevo tramo del puente, que une Campos Salles con Lugones y Cantilo, ni tampoco afectará la pasarela peatonal, ni el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte. Además, el tránsito de la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, que permite el acceso a Ciudad Universitaria y los clubes de la zona, permanecerá habilitada.
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