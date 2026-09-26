Este domingo 27 de septiembre de 2026 a las 14 y 16:30 horas se proyectará El golpe en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1973, dirigida por George Roy Hill. Sinopsis: Chicago, años treinta. Johnny Hooker (Robert Redford) y Henry Gondorff (Paul Newman) son dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega, asesinado por orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonnegan (Robert Shaw). Para ello urdirán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de amigos y conocidos.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine “La leyenda del King Cool. Recordando a Paul Newman”

Por su enorme carisma, que desbordaba la pantalla, se ganó el apodo de “King Cool”. Su nombre era Paul Leonard Newman; nacido en Shaker Heights, Ohio, el 26 de enero de 1925. Fue, además de actor de primer nivel, director y productor cinematográfico. Ganó el premio Oscar de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y el Globo de Oro de la Hollywood Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood).

Entre sus principales películas podemos mencionar La gata sobre el tejado de zinc caliente, El largo y cálido verano (donde trabajó por primera vez en cine junto a Joanne Woodward, su esposa durante cincuenta años), Harper, Dos hombres y un destino, El veredicto, El color del dinero y las cuatro películas que componen este ciclo: El audaz, Dulce pájaro de juventud, La leyenda del indomable y El golpe. Falleció el 26 de septiembre de 2008.

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