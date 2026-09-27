En nuestro Instagram (@mibelgrano) publicamos muchas fotos que nos mandan los vecinos de perros perdidos o encontrados. Por tal motivo, queríamos dejarle a los dueños, las siguientes recomendaciones:

Cuando paseas a tu perro, hacelo siempre con correa, collar o pretal para evitar que deambule libremente y se pierda. Vale la pena hacer una inversión en la correa para que sea segura y cómoda.

El perro tiene que llevar siempre en su collar una chapita con su nombre y un número de teléfono, así podrán contactarte en caso de que se pierda.

Es importante esterilizar a tu perro, para evitar que su instinto lo traicione y se vaya lejos de casa.

Enseñarle a tu mascota una orden básica como “vení para acá” puede ayudarte mucho al momento en que te des cuenta que se ha alejado. Los expertos recomiendan que este tipo de enseñanzas se deben dar desde sus primeros años de vida para que mantenga esa práctica de por vida.

La socialización es una parte importante para prevenir que tu mascota se pierda. Al relacionarse con otros perros, le permitirá ser más tranquilo, seguro y

feliz. En caso de extraviarse, no correrá desesperadamente si ve otro animal cerca.

feliz. En caso de extraviarse, no correrá desesperadamente si ve otro animal cerca. Colocale un chip de identificación. Estos son dispositivos electrónicos que permiten la identificación de la mascota que lo lleva. Su tamaño es diminuto y deben ser implantados por un veterinario.

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