Un día como hoy pero hace 108 años, el 28 de septiembre de 1918, nació un ídolo de River como jugador y técnico, Ángel Labruna.

Labruna en Belgrano y en Núñez

Vivió en Av. Lidoro Quinteros y Victorino de la Plaza, a pasos del Monumental, en la zona conocida como Barrio River.

Sobre Figueroa Alcorta, al lado del Museo River, en el año 2015 se inauguró la estatua de Labruna,

también hay un puente con su nombre en el límite de los barrios de Núñez y Belgrano junto al Estadio Monumental.

Tuvo una gomería en Av. Del Libertador y Manuel Ugarte.

Dirigió a Defensores de Belgrano que lo sacó campeón de Primera B en el año 1967.

Día del hincha de River

En el año 2003, la Subcomisión del Hincha propuso un homenaje a Labruna. Es así que, desde el 28 de septiembre de aquel año, se festeja el Día Internacional del Hincha de River.

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