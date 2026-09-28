Un día como hoy pero hace 108 años, el 28 de septiembre de 1918, nació un ídolo de River como jugador y técnico, Ángel Labruna.
Labruna en Belgrano y en Núñez
- Vivió en Av. Lidoro Quinteros y Victorino de la Plaza, a pasos del Monumental, en la zona conocida como Barrio River.
- Sobre Figueroa Alcorta, al lado del Museo River, en el año 2015 se inauguró la estatua de Labruna,
- también hay un puente con su nombre en el límite de los barrios de Núñez y Belgrano junto al Estadio Monumental.
- Tuvo una gomería en Av. Del Libertador y Manuel Ugarte.
- Dirigió a Defensores de Belgrano que lo sacó campeón de Primera B en el año 1967.
Día del hincha de River
En el año 2003, la Subcomisión del Hincha propuso un homenaje a Labruna. Es así que, desde el 28 de septiembre de aquel año, se festeja el Día Internacional del Hincha de River.
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