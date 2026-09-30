Este miércoles 30 de septiembre de 2026, por la mañana, se produjo un choque en Libertador y Echeverría, en el barrio de Belgrano. Los involucrados fueron un vehículo de la marca Peugeot y un colectivo de la línea 42. Se registraron grandes demoras en la circulación vehicular, debido a que el auto quedó atravesado en el medio de la Avenida Del Libertador. El tránsito estuvo cortado en dirección hacia la General Paz. Solo hubo un herido, el conductor del vehículo, que fue trasladado al Hospital Pirovano por politraumatismos. En el lugar trabajaron la Policía, los Bomberos y el Personal del SAME.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Choque en Libertador y Echeverría”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte a través de Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer el diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, tus reclamos y/o tus propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte al canal Mi Belgrano TV.