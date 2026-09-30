Este miércoles 30 de septiembre de 2026, por la mañana, se produjo un choque en Libertador y Echeverría, en el barrio de Belgrano. Los involucrados fueron un vehículo de la marca Peugeot y un colectivo de la línea 42. Se registraron grandes demoras en la circulación vehicular, debido a que el auto quedó atravesado en el medio de la Avenida Del Libertador. El tránsito estuvo cortado en dirección hacia la General Paz. Solo hubo un herido, el conductor del vehículo, que fue trasladado al Hospital Pirovano por politraumatismos. En el lugar trabajaron la Policía, los Bomberos y el Personal del SAME.

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