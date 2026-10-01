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Recuperar objetos robados

1 octubre, 2026 #Objetos robados,#Robos
Recuperar objetos robados

Desde 2022, la Policía de la Ciudad cuenta con una plataforma para facilitar la restitución de bienes a sus legítimos dueños. A través de este programa se pueden recuperar objetos robados revisando una base de datos online. Está destinado a víctimas de un ilícito o propietarios de objetos secuestrados en operativos policiales. El sistema funciona ingresando en la web https://recuperos.policiadelaciudad.gob.ar donde son publicados celulares, bicicletas y electrónicos para que puedan volver a manos de sus verdaderos dueños.

Cómo funciona la web de Recuperos

  • Se identifica el objeto en el sitio web.
  • Si se identifica el objeto, la persona debe completar un formulario con datos personales, agregando la factura o comprobante de compra (o prueba de titularidad), y la denuncia (aunque no es condición excluyente para iniciar el trámite). También se pide un número de contacto para coordinar la entrega del objeto.
  • Una vez que se comprueba la titularidad y que la restitución es autorizada judicialmente, el objeto es considerado apto para entrega y se coordina con la autoridad correspondiente la fecha y lugar para su devolución.

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