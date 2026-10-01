Desde 2022, la Policía de la Ciudad cuenta con una plataforma para facilitar la restitución de bienes a sus legítimos dueños. A través de este programa se pueden recuperar objetos robados revisando una base de datos online. Está destinado a víctimas de un ilícito o propietarios de objetos secuestrados en operativos policiales. El sistema funciona ingresando en la web https://recuperos.policiadelaciudad.gob.ar donde son publicados celulares, bicicletas y electrónicos para que puedan volver a manos de sus verdaderos dueños.

Cómo funciona la web de Recuperos

Se identifica el objeto en el sitio web.

Si se identifica el objeto, la persona debe completar un formulario con datos personales, agregando la factura o comprobante de compra (o prueba de titularidad), y la denuncia (aunque no es condición excluyente para iniciar el trámite). También se pide un número de contacto para coordinar la entrega del objeto.

Una vez que se comprueba la titularidad y que la restitución es autorizada judicialmente, el objeto es considerado apto para entrega y se coordina con la autoridad correspondiente la fecha y lugar para su devolución.

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