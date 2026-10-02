Este viernes 02 de octubre de 2026, el barrio de Villa Urquiza cumple 139 años. Nació en 1887 con la denominación de Villa Catalinas. El origen del barrio se vincula a la Empresa “Muelle de las Catalinas”, situada en Paseo de Julio (Leandro N. Alem) y Paraguay. Debido a la necesidad de rellenar con tierra esa zona baja, la empresa decidió comprar para ese fin un extenso terreno en lo que hoy es este barrio. Iniciaron así el transporte de tierra hacia el muelle, y una vez rellenado el lugar, la empresa decidió vender estos terrenos alejados, pensando para ello en el trazado de una villa.

El 13 de abril de 1889, se libró al público la estación Las Catalinas del Ferrocarril Buenos Aires a Rosario. Al sur de la estación, entre las actuales Bucarelli, La Pampa, Triunvirato y Olazábal, se encontraba Villa Modelo, núcleo también originario, aunque posterior y más pequeño del actual barrio.

Al cumplirse el centenario del nacimiento de don Justo José de Urquiza, el 16 de octubre de 1901, la villa adoptó el nombre del general entrerriano. El cambio de denominación de la misma se debió a un pedido de sus pobladores. El 3 de marzo de 1893 se inauguró la primitiva capilla de Nuestra Señora del Carmen, sobre la cual con el correr de los años se erigiría el nuevo templo. En el terreno comprendido por las calles Miller, Monroe y Valdenegro, y las vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre, funcionó un cementerio desde 1875. Fue clausurado el 23 de marzo de 1898, surgiendo en parte de esos terrenos la actual plaza Marcos Sastre, cuyos restos habían descansado en aquella necrópolis.

Límites del barrio

Actualmente el barrio de Villa Urquiza pertenece a la Comuna 12 junto con sus barrios vecinos: Saavedra, Coghlan y Villa Pueyrredón. Está limitado por Avenida De los Constituyentes, La Pampa, Avenida Doctor Rómulo Naón, Avenida Monroe,

vías del FF.CC. Gral. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, vías del FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Galván, C. Larralde y la colectora de la Avenida Gral. Paz.

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