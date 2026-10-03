Este domingo 04 de octubre de 2026 a las 14 y 16:30 horas se proyectará El regreso en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película rusa de 2003, dirigida por Andrey Zvyagintsev. Sinopsis: La vida de dos hermanos rusos, Vanya y Andrey, sufre un brusco cambio cuando de repente aparece su padre, tras 12 años ausente y al que sólo recordaban por una vieja fotografía. ¿Es realmente su padre? ¿Por qué ha vuelto después de tanto tiempo? Los chicos intentarán encontrarán respuesta a sus preguntas en una remota y solitaria isla, después de un emocionante viaje con su taciturno padre por los bellos parajes de Siberia.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine “Ruso Contemporáneo”

El cine ruso, cuya tradición se remonta a los últimos años del siglo XIX, ha tenido distintas etapas: una primera etapa durante la época imperial, luego otra del cine soviético y una actual a partir del establecimiento de la Federación Rusa. Durante la etapa fundacional se abrieron las primeras salas de exhibición, pertenecientes a las casas francesas Pathé y Gaumont. En 1912 se inauguraron los Estudios Janzhónkov, emprendimiento empresarial que produjo La defensa de Sebastopol, primer largometraje ruso.

Con la Revolución de Octubre, y luego de un periodo de inactividad, el cine toma un enorme impulso con apoyo estatal y aparecerán películas de vanguardia como El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein, considerada una de las obras maestras del cine de todos los tiempos. Pero ya durante el estalinismo los controles a la producción se harán más férreos y las obras debieron ajustarse a los parámetros de lo que se llamó «realismo socialista».



En las décadas de los sesenta y setenta aparecieron nuevos y talentosos cineastas como Andréi Tarkovski, Mijaíl Kalatózov y Grigori Kózintsev, con una marcada impronta personal y cierta influencia de las corrientes cinematográficas del resto de Europa.

El ciclo que ofrecerá el Museo Sarmiento en octubre estará dedicado a la cinematografía rusa del siglo XXI. Serán cuatro destacados films dirigidos por directores de renombre como Aleksandr Sokúrov, Andrey Zvyagintsev y Pavel Lungin.

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