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Policiales Robos Saavedra

Robo en el barrio de Saavedra

4 octubre, 2026 #policiales, #Robo,#Saavedra
Robo en el barrio de Saavedra

El pasado jueves 24 de septiembre de 2026, por la mañana, se produjo un robo en el barrio de Saavedra. Tres encapuchados entraron a la casa de Bobby Flores (conductor de radio), que se encontraba junto a su familia (su mujer y sus dos hijos). Aparentemente, los delincuentes ingresaron a la vivienda sin forzar la puerta y encerraron a sus ocupantes en sus habitaciones. Uno se quedó en el exterior como “campana”. Finalmente, los ladrones escaparon del domicilio, con dinero, un celular y algunos otros objetos robados.

El conductor llamó al 911 una vez que los malvivientes se fueron de su casa. Bobby Flores, presentó un cuadro hipertensivo y un traumatismo en la mandíbula. Su esposa fue atendida por personal del SAME y sus hijos presentaban traumatismos y edemas en las manos por haber sido maniatados. La Fiscalía de
Saavedra-Núñez quedó a cargo de la investigación, para determinar cómo ingresaron y precisar qué objetos se robaron. La División de Investigaciones de la Comuna 12 trabajó en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes, durante y después del robo.

Comunicado de la FM Rock & Pop

Queremos llevar tranquilidad a todos los que están preguntando por Bobby Flores. Sufrió un robo en su casa, en el barrio de Saavedra. Pasó un momento realmente muy feo, de miedo y de mucha angustia. Pero lo más importante es esto: Bobby está bien. Y queríamos contárselos nosotros porque nuestros oyentes son parte de la familia de Rock & Pop. Queda el susto, queda la bronca y también el deseo de que, de una vez por todas, la política encuentre respuestas concretas al problema de la inseguridad. Bobby está bien. Y hoy esa es la noticia que más nos importa.

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