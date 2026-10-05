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En el Día de la Madre el regalo es tiempo para ella

5 octubre, 2026 #Día de la madre, #Spa,#Spa Belgrano
En el Día de la Madre

Spa Belgrano propone en el Día del Madre, domingo 18 de octubre, dos maneras de regalar una pausa: un Día de Spa completo o una Gift Card personalizada que permite elegir cada parte de la experiencia.

Cada Día de la Madre vuelven los regalos de siempre. Este año, Spa Belgrano propone regalar algo mucho más difícil de envolver: tiempo para ella.

El day spa, que funciona desde 1994 en una casona de 1912 en el barrio de Belgrano, desarrolló dos experiencias especiales y una alternativa personalizada para quienes buscan regalar bienestar en lugar de un objeto.

“Regalá un momento de presencia. Tu mamá se lo merece”, resume Susana Noguera, fundadora y directora de Spa Belgrano.

DOS EXPERIENCIAS PARA REGALAR

Ego Day Spa | 2 horas
Incluye limpieza de cutis profunda con vitamina C, masaje descontracturante, reflexología y brunch en SĀNTAL.
Valor: $240.000 por transferencia.

Premium Day Spa | 3 horas
Incluye radiofrecuencia facial, masaje con aceite de coco, pulido e hidratación de manos y pies, una botella de vino y un ramo de flores.
Valor: $390.000 por transferencia.

Gift Card a medida
Permite crear una experiencia personalizada seleccionando masajes, tratamientos faciales, experiencias Blanche y adicionales como brunch en Santal Cafe, vino y flores o lectura de carta natal.

UNA GIFT CARD QUE SE ARMA Y RECIBE EN MINUTOS

La experiencia puede adquirirse online en spabelgrano.com/dia-de-la-madre. La Gift Card se personaliza con el nombre de quien regala y una dedicatoria especial.

Para regalos compartidos, desde dos personas se aplica un 5% de descuento.

El pago puede realizarse en 3 cuotas sin interés con Mercado Pago o con 20% de descuento por transferencia.

La Gift Card digital llega por WhatsApp en minutos y puede comprarse las 24 horas, incluso el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. Una vez recibida, la agasajada dispone de 90 días para utilizarla.

SOBRE SPA BELGRANO

Spa Belgrano es un day spa ubicado en Vuelta de Obligado 1551, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires. Funciona desde 1994 en una casona construida en 1912 y cuenta con más de tres décadas dedicadas al bienestar y al cuidado personal.

Actualmente tiene una calificación de 4,6 estrellas en Google, con más de 1.540 reseñas.

Web: spabelgrano.com

Instagram: @spabelgrano

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