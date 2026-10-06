Convencida de que fomentar el cuidado es una tarea colectiva, Benito Roggio ambiental (BRa) se une por cuarto año consecutivo a la Campaña Octubre Rosa. Una campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Bajo el lema #SumáTusManos, la compañía busca reforzar la importancia de la prevención y la detección temprana de la enfermedad, poniendo una vez más su trabajo al servicio de una causa que año a año impacta a miles de personas en el país.

Como parte de esta iniciativa, durante todo el mes, los colaboradores operativos de Cliba, Tecsan y Envairo utilizarán los guantes rosas durante sus tareas diarias. Así, al transformar un elemento de trabajo cotidiano en un símbolo visible de apoyo, la compañía reafirma nuevamente su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las comunidades. A través de esta acción se buscará además promover una cultura del cuidado entre los vecinos de las diferentes localidades donde la empresa está presente.

Impulsar hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida

“Así como entre todos cuidamos la ciudad, respetando los horarios para sacar la basura y separando los residuos, entre todos también nos cuidamos. Con esa convicción, y siempre guiados por nuestro propósito de cuidar la casa común, buscamos aprovechar nuestra cercanía con la comunidad para impulsar hábitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, en esta oportunidad y en apoyo a esta campaña internacional, teñimos nuestros guantes de rosa e invitamos a todos a cuidar lo que más importa: su salud y la de sus seres queridos, informándose sobre el cáncer de mama y realizando los controles médicos recomendados e incentivando a sus familiares y amigos a hacerlo”, sostiene Gabriela Ananía, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Benito Roggio ambiental.



A partir de su presencia diaria en la vía pública y del vínculo cercano que mantiene con los vecinos, BRa aprovecha su alcance para amplificar los mensajes de esta campaña colectiva. Solo a través de Cliba (@cliba_arg), la compañía está presente cada día

en las ciudades de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y el partido de San Isidro, alcanzando a más de 2,5 millones de personas.

Además, en línea con su compromiso con la salud de sus colaboradores, también generará espacios de difusión y concientización internos. Estas acciones buscan fomentar conductas saludables, fortalecer la cultura del autocuidado y continuar generando conciencia dentro de la propia organización.

Como prestadora de servicios esenciales para la comunidad, Benito Roggio ambiental convierte nuevamente su trabajo cotidiano en una oportunidad para impulsar una causa que involucra a toda la sociedad, invitando a colaboradores y vecinos a sumar sus manos al Octubre Rosa.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Campaña Octubre Rosa”