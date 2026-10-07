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Persecución por la Avenida Cabildo

7 octubre, 2026 #Persecución,#policiales
Persecución por la Avenida Cabildo

Este miércoles 07 de octubre de 2026 por la mañana se produjo una persecución por la Avenida Cabildo. Empezó en Cabildo y Juramento, cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 13 A vieron una camioneta Volkswagen Amarok negra, con dos ocupantes, circular a gran velocidad. Al detectar la presencia policial, hicieron un giro en U de manera abrupta por la Avenida Cabildo, intentando huir en sentido a la General Paz. En Cabildo y Mendoza, el hombre que viajaba en el asiento del acompañante descendió del vehículo y trató de escapar a pie. Lograron atraparlo a pocos metros.

El conductor de la camioneta, intentó escapar circulando por distintas calles, poniendo en riesgo a otros automovilistas y a peatones. Los policías dispararon a las ruedas para frenarlo y finalmente, tras una persecución de varios minutos, pudieron detenerlo en Av. Santa Fe y Bonpland. La camioneta terminó con sus cuatro neumáticos pinchados. Luego, los oficiales corroboraron que la camioneta radicada en la provincia de Corrientes no estaba a nombre de ninguno de sus ocupantes.

La Unidad Fiscal Norte, dispuso la detención de los dos hombres y el secuestro de la camioneta. Además, ordenó el secuestro de los elementos encontrados en el interior del vehículo: un cigarrillo de marihuana, una botella de champagne y 6800 pesos en efectivo.

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