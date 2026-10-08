El pasado martes 06 de octubre de 2026, la seguridad en la despedida de Messi estuvo a cargo de La Policía de la Ciudad en conjunto con la Dirección de Eventos Masivos y el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad. Implementaron un operativo en torno al estadio Monumental, organizado en tres anillos de seguridad.

Se capturaron dos prófugos. Uno por una causa por robo, y el otro con pedido de captura a requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Mar del Plata, por comercialización de drogas. Además, se labraron 296 acta, siendo 104 de ellas por intentar ingresar sin entradas y 14 por derecho de admisión. Por otro lado, se detuvieron a diez personas. Una por reventa de entradas. Tres arrebatadores de 51, 27 y 18 años, fueron detenidos en la plazoleta Udaondo, a unos 200 metros del estadio. Las otras detenciones se dieron por resistencia y atentado a la autoridad, falsificación de documento, robo y tentativa de robo.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La seguridad en la despedida de Messi”