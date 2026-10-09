Con el objetivo de mejorar y ordenar el espacio público, el Gobierno de la Ciudad está haciendo espacios exclusivos para estacionar motos sobre la calzada. De este modo se busca evitar el estacionamiento indebido de las motos, sobre las veredas.

Consultamos a los vecinos, ¿Les parecen buenos estos espacios? y respondieron lo siguiente:

A favor: “Me parece bien, espero que hagan muchos más”. “Está perfecto. Donde estaciona un auto entran 5 motos. Mejor ahí que en la vereda. Para los autos hay que hacer más cocheras en los edificios”. “Excelente. Se la pasaron

quejándose de las motos en la

vereda. Es la solución perfecta”.

Opiniones varias: “Ahora vamos a empezar a ver videos de autos llevándose puestas a todas las motos estacionadas en la calle”. “Me multaron por $175.000 por estacionar en la vereda. Tienen que poner muchísimos más de esos lugares”. “No alcanza, hay muchísimas motos y no hay lugar para estacionar ya que no permiten estacionar más en la vereda”.

En contra: “Es una estrategia para que haya menos lugar para estacionar los autos y multarlos por que están mal estacionados. Solo quieren recaudar”. “Que las motos estacionen en la vereda de una forma que no moleste al peatón, porque no hay lugar para estacionar los autos y encima tampoco construyen estacionamientos”. “Hay miles de motos en AMBA, es como darle un paracetamol a un elefante con paro cardíaco”.

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