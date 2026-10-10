Este domingo 11 de octubre de 2026 a las 14 y 16:30 horas se proyectará El Arca Rusa en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película rusa de 2002, dirigida por Aleksandr Sokúrov. Sinopsis: El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine “Ruso Contemporáneo”

El cine ruso, cuya tradición se remonta a los últimos años del siglo XIX, ha tenido distintas etapas: una primera etapa durante la época imperial, luego otra del cine soviético y una actual a partir del establecimiento de la Federación Rusa. Durante la etapa fundacional se abrieron las primeras salas de exhibición, pertenecientes a las casas francesas Pathé y Gaumont. En 1912 se inauguraron los Estudios Janzhónkov, emprendimiento empresarial que produjo La defensa de Sebastopol, primer largometraje ruso.

Con la Revolución de Octubre, y luego de un periodo de inactividad, el cine toma un enorme impulso con apoyo estatal y aparecerán películas de vanguardia como El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein, considerada una de las obras maestras del cine de todos los tiempos. Pero ya durante el estalinismo los controles a la producción se harán más férreos y las obras debieron ajustarse a los parámetros de lo que se llamó «realismo socialista».



En las décadas de los sesenta y setenta aparecieron nuevos y talentosos cineastas como Andréi Tarkovski, Mijaíl Kalatózov y Grigori Kózintsev, con una marcada impronta personal y cierta influencia de las corrientes cinematográficas del resto de Europa.

El ciclo que ofrecerá el Museo Sarmiento en octubre estará dedicado a la cinematografía rusa del siglo XXI. Serán cuatro destacados films dirigidos por directores de renombre como Aleksandr Sokúrov, Andrey Zvyagintsev y Pavel Lungin.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “El Arca Rusa en el Museo Sarmiento”