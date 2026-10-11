Las contravenciones como las faltas de tránsito, los ruidos molestos o el acoso callejero, se castigan principalmente con multas, tareas comunitarias o días de arresto. Jorge Macri envió a la Legislatura Porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional. El proyecto propone endurecer las penas en la gran mayoría de las contravenciones que figuran en el Código. Aumenta las multas, el trabajo de utilidad pública y los días de arresto y amplía las herramientas disponibles para asegurar el cumplimiento de las sanciones.

También introduce nuevas faltas relacionadas con la convivencia urbana y la protección digital. Los cambios alcanzan a los adolescentes de entre 14 a 17 años, al adaptar la normativa local a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil que entró en vigencia hace poco. Y amplía sanciones accesorias en el ámbito de los eventos masivos (incluyendo partidos de fútbol y recitales), el tránsito, las apuestas y en materia de protección animal.

La reforma incorpora nuevas contravenciones al Código:

Seguimiento o acecho en vía pública.

Obtención de credenciales (como claves, códigos o tokens) mediante engaños digitales.

Organización de compraventa informal masiva en el espacio público.

Comercialización de datos personales.

Portación de dispositivos de interferencia de señales.

Manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.

Ejemplos

Por ruidos molestos como poner música a todo volumen en espacios comunes de edificios, aumenta los días de tareas de utilidad pública (actualmente de 1 a 5, pasan de 3 a 15), las multas pasan de 100 UF ($117.308) a 600 UF máximo ($703.848) y se agrega la posibilidad de hasta 10 días de arresto. (Una Unidad Fija equivale a $1.173,08).

Por conducir alcoholizado, actualmente hay multas de 300 a 2.000 UF ($350.000 a $2.350.000) y 1 a 10 días de arresto, más inhabilitación de 4 meses a 2 años de la licencia. Esta sanción pasa a 1.000 a 6.000 UF (más de $7.000.000). Y contempla arresto de 5 a 30 días y se incrementa de 6 meses a 4 años la inhabilitación de la licencia.

Por actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público (manteros), multas que pueden llegar hasta a 50.000 UF ($58.654.000. Actualmente, el monto máximo es menor a $15 millones).

También se sancionará a quien suplante la identidad de agentes de autoridad en espacios públicos (falsificación de credenciales); financie contravenciones reiteradas o a agrupaciones contraventoras; sea portador o distribuidor de materiales aptos para disturbios (con multas de hasta $9.384.640 o de hasta 45 días de arresto y comiso de los elementos utilizados); y entorpezca los sistemas de videovigilancia pública (con multas de hasta $4.692.320 o 30 días de arresto, y como sanción accesoria obligatoria, la reparación del dispositivo).

Reincidentes

Con respecto a los reincidentes, se agravan las sanciones y ahora también se considerará reincidentes a los que tengan el hábito de cometer faltas similares, no tiene por qué ser la misma, en el espacio público. El proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. Los reincidentes no podrán cumplir arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas. Se establece un endurecimiento de la pena en un 50% para la primera reincidencia, un 66,6% para la segunda y un 100% (el doble) para la tercera, con algunos agravantes específicos: por ejemplo, para los trapitos que extorsionan a los automovilistas para estacionar en las calles aumentarían los días de arresto de 60 hasta 90 en caso de reincidencia.

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