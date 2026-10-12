Este 12 de octubre de 2026, el Museo Larreta cumple 64 años. Fue inaugurado en 1962, cuando la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires decide comprar la propiedad para destinarla a un Museo de Arte Español (tras la muerte del escritor argentino Enrique Larreta en 1961).

Ubicada en Av. Juramento 2291, esta residencia la construyó el arquitecto Ernesto Bunge, alrededor del año 1886, para que en ella veranearan sus suegros. En 1894 Mercedes Castellanos de Anchorena adquiere la propiedad legándosela posteriormente a su hija Josefina Anchorena quien se casó con Enrique Larreta.

Hacia 1916, Larreta implementó una serie de cambios transformando el exterior en una fachada de muros blancos, ventanas enrejadas y techos de tejas, y el interior en un espacio que recrea el espíritu del Renacimiento español.

Las colección

Entre las piezas más destacadas aparecen: el Retablo en honor a Santa Ana, realizado en 1503 por el Maestro de Sinovas, buen ejemplo del estilo gótico tardío que floreció en España en la época de los Reyes Católicos; la Sagrada Familia, altorrelieve tallado por Sebastián Ducete hacia 1600; las Batallas de Alejandro Farnesio, serie de pinturas realizadas a mediados del siglo XVII; el Retrato de Enrique Larreta, pintado por Ignacio Zuloaga en 1912 donde la figura del escritor aparece junto a la ciudad de Ávila, escenario principal de su novela.

La colección se completa con piezas de cerámica producidas en las fábricas de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina; con las armas, donde se distinguen las espadas que sirvieron de base a su colección, y con un extenso repertorio de mobiliario que incluye sillones fraileros, arcones castellanos, bancos, mesas, sillerías y bargueños entre otras piezas.

A lo largo del tiempo, el patrimonio original se fue acrecentando por medio de adquisiciones, donaciones y traslados sumando valiosas obras que se integraron perfectamente con la colección existente.

El Jardín Andaluz

No puede dejar de mencionarse el magnífico Jardín Andaluz, creado por Larreta junto a las reformas de su vivienda y que desde hace más de 20 años se ha transformado en un espacio para el arte contemporáneo con el ciclo de exposiciones Esculturas en el jardín.

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