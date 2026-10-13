Mediante concurso público, el Gobierno Porteño adjudicó los permisos de uso para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de cafés en parques y plazas. La iniciativa implementa áreas de servicios, incluyendo cafés, baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad Wi-Fi e iluminación. Los permisos tendrán una duración de 5 años. Y para cada caso se estableció un canon de base mensual fijado por el Banco Ciudad que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida.

Ya se adjudicaron 16 cafés. En Belgrano se instalará en el Paseo de las Américas, que está ubicado en Ramsay al 2200. Los espacios verdes incluidos de otros barrios son: Parque La Isla (Paternal), Parque Los Andes (Chacarita), Plaza Armenia (Palermo), Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo), Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati), Plaza España (Barracas), Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero), Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero), Parque Thays (Recoleta), Plaza Sicilia (Palermo), Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo), Parque Ernesto Jaimovich (Palermo) y Plaza Florencio Sánchez (Palermo).

Las empresas pagarán cánones mensuales que estarán entre los $860.000 y los $4.752.000, según las ofertas adjudicadas. En conjunto, los 16 permisos representan un canon mensual inicial de $38.311.500, equivalente a $459.738.000 anuales, sujeto a las condiciones y actualizaciones previstas en los pliegos y contratos.

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